Юрист рассказал о плюсах и минусах отказа от декларации 3-НДФЛ

Адвокат, налоговый юрист Виктор Андреев рассказал «Ленте.ру», что в отказе от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ есть свои плюсы и минусы. Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил РБК, что ведомство планирует отказаться от этого популярного в России документа, автоматизировав систему к 2024 году.

Главный плюс такого решения — это удобство, считает Андреев. «У нас граждане не очень грамотные с юридической точки зрения. Безусловно, если за них все сделают, все посчитают, и им нужно будет только нажать кнопку "Заявить налоговый вычет", а, может, и этого не надо будет делать, им конечно будет приятно и удобно», — считает юрист.

«Но платить за это придется полным отказом от конфиденциальности каких-либо ваших данных, в первую очередь банковских, — отмечает Андреев. — потому что, как вы понимаете, до тех пор, пока ФНС не получит полный доступ ко всем вашим банковским счетам и полным данным о движении средств по этим счетам, она ничего посчитать не сможет».

По мнению юриста, политика Егорова в сфере налогов кажется прогрессивной, однако ведет к массовым проверкам со стороны налоговиков по каждой крупной транзакции граждан, а также уходу налогоплательщиков, которые по тем или иным причинам не хотят, чтобы их банковские данные были полностью подконтрольны ФНС, от сотрудничества с российскими банками.

