Семьи с детьми освободили от налога при продаже жилья

В России освободили от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости семьи с двумя и более детьми

Госдума приняла закон, по которому от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже недвижимости освободили семьи с двумя и более детьми. Нововведение касается родителей, которые продают жилье ради покупки нового. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно новому закону, объекты освобождаются от налогообложения независимо от того, сколько лет находились в собственности. Налог не будут платить супруги, которые воспитывают не менее двух детей, не достигших возраста 18 лет или 24 лет, если они являются студентами очной формы обучения. Кроме возрастных ограничений для освобождения от уплаты НДФЛ налогоплательщик должен приобрести новое жилье в календарном году, в котором он продал старое, или не позднее 30 апреля следующего календарного года.

Власти предположили, что подобная мера поможет семьям быстрее улучшить жилищные условия. «Мы понимаем, насколько остро перед семьями с двумя и более детьми стоит жилищный вопрос. Дети растут, идут в детские сады, школы. На каждом из этих этапов семье требуется все большая жилплощадь, не говоря уже о том, когда в семье появляется еще один малыш», — заявил ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

В ноябре Минфин разработал проект поправок в Налоговый кодекс, расширяющих круг тех, кто имеет право на освобождение от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости в ноябре 2021 года. Льготу пообещали предоставить семьям с двумя и более детьми при соблюдении нескольких условий, включая возраст детей, общую площадь приобретаемого жилья и кадастровую стоимость проданного.