В сети раскритиковали собравший 19 тысяч дизлайков трейлер «Ну, погоди!»

В сети раскритиковали первый трейлер перезапуска советского мультфильма «Ну, погоди!» Под самим видео на YouTube комментарии были отключены, однако пользователи высказались о нем в других социальных сетях.

Зрители остались недовольны роликом, за сутки набравшим 19 тысяч дизлайков и всего 1,9 тысячи лайков. В Twitter писали о плохом качестве анимации, а также о том, что нет никакой необходимости переснимать старые мультфильмы.

«Союзмультфильм» представил трейлер перезапуска «Ну, погоди!».

Ой,ой что-то очень плохо.

Зачем делать объемную графику, если она выглядит отстало?

Да и старые успешные мульты нет смысла перезапускать,они уже шедевры.

Смысл есть делать новое.

Как получилось с Машей и медведем. pic.twitter.com/kIMWRVAqNL — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) November 21, 2021

«Союзмультфильм» выкатил трейлер перезапуска «Ну, погоди!».

Так понимаю,что у них самоцель - испохабить примитивом все советские мультики,изгадили "Простоквашино",теперь за "Ну погоди"взялись.

Там, кто-нить в художественной школе учился?

Раскраски на компе для них высший пилотаж? pic.twitter.com/cSdmGJi9Up — TOMKA ❤️ СССР (@tomkaussr) November 22, 2021

21 ноября в рамках онлайн-мероприятия Comic Con Russia & ИгроМир 2021 был показан первый трейлер перезапуска «Ну, погоди!» Персонажи подверглись значительной переработке. Например, из вредных привычек у Волка будет чрезмерное увлечение видеоиграми, поскольку сейчас нельзя курить и распивать спиртные напитки на экране. Кроме того, к уже привычному дуэту Волка и Зайца добавили несколько новых героев.