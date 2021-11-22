Алексей Гореславский возглавил Институт развития интернета

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский назначен гендиректором автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» (АНО ИРИ). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Такое решение было принято на заседании общего собрания учредителей АНО ИРИ, состоявшемся 22 ноября. Гореславский начнет исполнять обязанности генерального директора ИРИ с 1 декабря. Прежний гендиректор ИРИ Антон Ключкин переходит на должность советника руководителя организации.

За два года Институтом развития интернета проделана гигантская работа по выстраиванию системы поддержки социально значимого интернет-контента и оценке качества этих проектов. Здесь я говорю как человек, который видел эту эволюцию, наблюдал рост качества заявок на конкурс и успех самих проектов Алексей Гореславский новый гендиректор Института развития интернета

«Плюс в этом году мы стали оператором социальной рекламы — это еще одно большое и ответственное направление, над развитием которого нам предстоит работать. Я уверен, что у ИРИ большое будущее и как у центра заказа социально-значимого контента, и как у оператора соцрекламы, а свою роль вижу в усилении активной и профессиональной команды и выстраивании конструктивного взаимодействия со всеми производителями. В этом, надеюсь, мне поможет и мой прежний опыт, в том числе работа в АНО "Диалог"», — заключил Гореславский.