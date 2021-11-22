Стало известно о состоянии пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой

Пострадавшую при пожаре певицу Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ, ее состояние еще тяжелое

Российскую певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре 18 ноября, сняли с аппарата ИВЛ, но ее состояние все еще остается тяжелым. Об этом стало известно изданию StarHit.

По информации издания, сейчас у певицы держится температура в районе 38,5 градусов. Она не может самостоятельно есть, поэтому пищу ей передают через специальный зонд. Сильные боли артистке доставляет ожог дыхательных путей второй степени.

При этом артистка находится в сознании, она все понимает и ведет себя адекватно. Пока неизвестно, когда звезду переведут в обычную палату.

О пожаре в доме Марины Хлебниковой сообщалось в четверг, 18 ноября. Пламя потушили в 22:50. Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли певицу с места возгорания в шоковом состоянии. Артистке оказали первую медицинскую помощь, затем ее госпитализировали.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты. Хлебникова в день пожара только приехала с гастролей и была очень уставшая. В момент пожара с ней в квартире находились родители, муж, дочь.