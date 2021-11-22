Цыганова раскритиковала «измазавшуюся» Ваенгу за исполнение «Золотых куполов»

Эстрадная певица Вика Цыганова раскритиковала свою коллегу Елену Ваенгу за исполнение на Первом канале песни Михаила Круга «Золотые купола» в образе бородатого священника. Слова артистки приводит Starhit.

«Увидев тогда номер, я закричала: "Лена, ты с ума сошла? Что за кошмар?" Не знаю, как она отмоется от этого ужаса», — вспомнила Цыганова.

Певица пообещала, что Ваенгу ждет возмездие. «Саму песню невозможно испортить, поэтому Ваенга не измазала ее своим бездарным исполнением, а измазалась сама. Никакого прощения она после не просила. С ее стороны это был пустой хайп, заискивание с публикой, кощунство и полная безвкусица — когда-нибудь ей аукнется», — отметила она.

Ваенга исполнила композицию Круга на шоу «Три аккорда» в начале лета. Тогда ее выступление раскритиковала Русская православная церковь.

Вика Цыганова выпустила несколько совместных работ с Кругом в начале 2000-х.