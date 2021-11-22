Сергей Лазарев украсил дом елкой более чем за месяц до Нового года

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев украсил свое жилье новогодней елкой. Артист занялся декором дома более чем за месяц до праздников. Лазарев поделился подробностями с подписчиками в Instagram.

Певец опубликовал фото, на котором он вместе с двумя детьми позирует на фоне елки. В качестве основного цвета для игрушек артист выбрал белый, дополнив его золотыми и бронзовыми элементами. Лазарев уточнил, что установку елки он доверил профессиональным декораторам.

«Вроде бы только середина ноября, но в суете современной жизни и безумном ритме работы иногда забываешь вообще обо всем. А для артиста это тем более актуально... Я всегда думал, что Елка — важнейший атрибут праздника, ведь именно она создает ту самую непередаваемую атмосферу», — написал под фото певец.

В январе 2021 года спасатели МЧС предупредили россиян об опасности хранения елки в квартире до весны, так как высохшая хвоя представляет собой повышенную пожарную опасность. Они также уточнили, что подобное свойство имеют и искусственные елки из синтетических материалов.