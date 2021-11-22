Российские фермеры подарили заповеднику тонны овса для лошадей Пржевальского

Оренбургский заповедник получил от фермеров 4,5 тонны овса для лошадей Пржевальского

Российские фермеры подарили несколько тонн овса Центру реинтродукции лошади Пржевальского в Оренбургской области. Об этом сообщает ГТРК «Оренбург» со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Как отмечается, всего заповедник получил от руководителей Крестьянского фермерского хозяйства 4,5 тонны зерна. В дальнейшем специалисты центра планируют использовать переданный им овес для проведения мониторинга лошадей Пржевальского.

Уточняется, что благотворительная акция прошла при поддержке правительства Оренбургской области.

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