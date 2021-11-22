Лукашенко объяснил выход Британии из ЕС приказом Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью BBC объяснил выход Великобритании из Европейского Союза (ЕС) приказом бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Лукашенко сказал, что строит с Россией Союзное государство так же, как Британия с США. На замечание журналиста, что у Штатов и Британии нет Союзного государства, белорусский лидер ответил: «Будет. У вас больше, чем союзное государство. Вам американцы сказали уйти из Европейского Союза, Трамп сказал — вы ушли».

На вопрос, где доказательства этого, Лукашенко заявил, что там же, где доказательства массовых протестов в Минске.

Ранее Лукашенко заверил, что не обсуждает со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о едином президенте Союзного государства. По его словам, эта тема даже не стоит в повестке дня.