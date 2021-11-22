Раскрыта оптимальная стоимость отдыха на любимом курорте богачей в феврале

Стоимость семидневного отдыха на Мальдивах в феврале начинается от 47,9 тысячи рублей

Раскрыта оптимальная стоимость отдыха на Мальдивах, которые принято считать любимым курортом богачей, в феврале с вылетом из регионов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Минимальная цена недельной путевки в республику с отправлением из Самары и размещением в отеле для одного путешественника начинается от 47,9 тысячи рублей. С вылетом из Краснодара, Минеральных Вод и Ростова-на-Дону — от 53,7 тысячи, из Уфы — 54,6 тысячи рублей.

Немного дороже обойдется тур для жителей Екатеринбурга и Казани, которым за семидневный отпуск придется заплатить 58,2 тысячи рублей, а стоимость отдыха с выездом из Новосибирска начинается от 64,7 тысячи рублей.

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Согласно данным туроператоров, примерно 30 процентов объема продаж туров в республику за ноябрь составили заявки на февраль, март и апрель 2022 года. Кроме того, уже есть брони на майские праздники и летние месяцы.

«Отели Мальдив подготовили не только скидки на проживание при бронировании за 30, 60, 90 дней, но и, к примеру, ужины или трансферы в подарок, повышение категории номера. При условии раннего бронирования многие гостиницы также добавляют в пакет спецпредложений различные приятные бонусы — ваучер на процедуру в СПА-центре или экскурсию в подарок», — сказала директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Ранее в ноябре отечественных туристов предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Мальдив в новогодний период. По данным туроператоров, республика является одним из самых востребованных направлений на новогодние праздники среди россиян, в связи с чем во многих объектах размещения уже невозможно найти свободные номера.

