Милонов в Белоруссии залез в шалаш и пригрозил полякам «гомосеками»

Депутат Госдумы Виталий Милонов приехал на белорусско-польскую границу и показал, в каких условиях здесь проживали мигранты. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Во время своей прогулки с журналистами по приграничной зоне российский парламентарий показал на камеру быт лагеря, в котором находились беженцы, и даже залез в один из стоящих там шалашей.

После этого Милонов пришел на пункт пропуска на польской границе и обратился к стоящим там пограничникам. Он пообещал им, что мигранты придут к ним из Германии и будут «есть их хлеб», поскольку Польша является частью Европейского союза (ЕС). Депутат также пригрозил полякам, что в ЕС их заставят «отречься от Христа» и «признать гомосеков и однополые браки».

Ранее Виталий Милонов поделился планами на будущее. Он рассказал, что хотел бы стать священником или районным чиновником, который «делает движ». При этом он заявил о своем желании разрушить «мифы о синих пиджаках, которые приезжают в деревню на Land Cruiser и начинают говорить с народом».