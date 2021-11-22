В Совфеде объяснили рост напряженности между Россией и Украиной

Текущий рост напряженности и конфликты между Россией и Украиной можно объяснить «доктриной о перенапряжении», разработанной США, считает член Совфеда Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор объяснил, что доктрина предполагает рост напряжения по всем границам РФ, причем наиболее эффективным в ее рамках считается украинское направление.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что в 2022 году Россия нападет на Украину с трех сторон. В США утверждают, что большая часть российских тактических групп уже находится на своих позициях. В Службе внешней разведки России на это заявили, что американский Госдепартамент распространяет ложную информацию. В СВР также отметили, что вашингтонские чиновники намеренно запугивают предполагаемой подготовкой Москвы к нападению на Киев, в действительности же подобных планов у российской стороны нет.
Доктрина
Климов назвал это заявление СВР «очень своевременным и правильным», поскольку, по его словам, эту же мысль приходится регулярно разъяснять международным партнерам. Он отметил, что Россия всеми силами пытается сохранить мир, но ее намеренно провоцируют на конфликт с Украиной.
«США несколько лет назад разработали доктрину, которую назвали “Перенапряжение России”, то есть о том, как сделать так, чтобы наша страна перенапряглась и ослабла. Эта доктрина предполагает рост напряженности по всему периметру наших границ. Можно вспомнить то, что регулярно происходит на Кавказе, вокруг Беларуси, в Афганистане, Центральной Азии — по всему этому видно, что система разрабатывается довольно серьезно, денег на нее не жалеют», — заметил Климов.
Наиболее эффективным, по словам сенатора, в рамках этой доктрины считается именно украинское направление. Проблема в том, что Россия, как подчеркнул политик, предпринимает все возможные усилия для реализации Минских соглашений, она не заинтересована в конфликте, поэтому американцы руками украинцев пытаются усилить уровень конфронтации в Донбассе.
«Сделать они хотят это руками украинских “ястребов”, простых военнослужащих, квазизаконных вооруженных организаций. Для этого им дается оружие, ведутся тренинги, ведется пропагандистское обеспечение, включающее в себя вымыслы о российской угрозе и об агрессивности страны. Мы постоянно разъясняем это нашим зарубежным партнерам. Важно понимать: это именно американские и британские военнослужащие, военнослужащие стран НАТО находятся на территории Украины со своим оружием. Еще раз: это не их территория, это даже не территория НАТО. А наши подразделения остаются исключительно в рамках государственных границ. Где именно им находиться и в каком количестве — мы решаем сами», — подчеркнул Климов.
Сенатор напомнил, что украинский регион постоянно накачивается оружием, боевиками и воинскими частями. Когда российские военные специалисты, дипломаты видят рост концентрации военной техники недалеко от границы, они не могут на это не отреагировать и не повысить внимание.
«Регион представляет прямую опасность для России из-за этой накачки. Распространение фейков же, в свою очередь, помогает Госдепу США и их младшим партнерам в странах НАТО лепить грозный образ России и высокий уровень угрозы, от нее исходящий», — заключил политик.