Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 1 октября

Цена на нефть марки Brent упала ниже 78 долларов за баррель впервые с 1 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 2:02 по московскому времени январские фьючерсы подешевели на 0,69 процента до стоимости 77,93 доллара за баррель.

Цена на марку WTI опускалась на 0,56 процента до 75.19 доллара за баррель.

17 ноября президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином попросил Китай использовать нефть из собственных запасов для снижения мировых цен. Глава КНР заявил о своей открытости к предложениям такого рода, но не озвучил конкретных обязательств, чтобы изучить внутренние потребности страны в сырье.