Цена на нефть упала

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 4 октября 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

В 14:36 мск стоимость январских фьючерсов упала до 78,66 доллара (минус 3,18 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). Падение связано с угрозой введения новых локдаунов в Европе, в частности, Германии из-за роста числа заболевших коронавирусом, пишет Reuters. Нефть марки WTI торговалась по 76,06 доллара (минус три процента).

17 ноября президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином попросил Китай использовать нефть из собственных запасов для снижения мировых цен. Глава КНР заявил о своей открытости к предложениям такого рода, но не озвучил конкретных обязательств, чтобы изучить внутренние потребности страны в сырье.

Специалист Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии в области нефти и газа Тосихиро Сугиура заявил, что высокие цены на нефть угрожают странам-производителям и потребителям сырья. Оптимальной является цена в 60 долларов за баррель. В противном случае заказчики начнут искать другие источники энергии, отметил специалист.