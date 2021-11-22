Популярная европейская страна закрыла границы для всех туристов

Власти Австрии закрывают границы для иностранных туристов с 22 ноября в связи с локдауном

С 22 ноября в связи с введением общенационального локдауна Австрия закрывает границы для всех иностранных туристов. Об этом сообщается на сайте Австрийского представительства по туризму.

Отмечается, что запрет на туристические поездки в популярную европейскую страну будет действовать минимум до 3 декабря. Далее власти проведут оценку эпидемиологической обстановки и в случае ее ухудшения продлят ограничения на въезд до 10 декабря.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Австрия также меняет правила въезда для иностранцев. Так, с 22 ноября россияне больше не смогут посетить страну с серологическим тестом на антитела.

Ранее в ноябре в Австрии ввели локдаун для непривитых от коронавируса граждан. По словам канцлера Александера Шалленбера, невакцинированные от COVID-19 смогут выходить из дома только в магазины за продуктами и вещами первой необходимости, а также на работу и прогулку.