В Новосибирске появится новый храм

В Новосибирске рядом с зоопарком появится православный храм во имя Святого мученика Василия Мангазейского. Об этом сообщает «Аргументы и факты».

По информации издания, место расположения нового храма выбрали еще в 2015 году. «Во-первых, оно находится близко к новосибирскому Дому ветеранов. Там спальный район, на Дмитрия Донского и Дачной проживает много пожилых людей. Деревянный храм хорошо вписывается в композицию входа в дендропарк», — пояснил иерей Дмитрий Полинкевич.

Согласно материалу, строительные работы должны начаться в апреле 2022 года. Отмечается, что возведение храма планируется закончить в течение года.

Ранее в сентябре стало известно, что в Нижнем Новгороде на месте заброшенного кафе построят новую церковь. По словам местных чиновников, появление храма воссоздаст исторический облик Рождественской улицы — когда-то на этом месте находилась Троицкая Нижнепосадская церковь. Ее первое упоминание датируется 1621 годом. Здание перестраивалось несколько раз, пока с приходом советской власти его не разрушили, оставив лишь фрагмент стены.