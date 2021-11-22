Названы вызывающие потерю обоняния болезни

Главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко и главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко назвали Ura.ru ряд болезней, которые вызывают потерю обоняния. По их словам, это может произойти из-за различных респираторных заболеваний, аллергии или поражения нервной системы.

По словам Чаленко, потеря обоняния является симптомом не только коронавирусной инфекции. Ее появлению могут поспособствовать другие респираторные вирусы, такие как аллергические риниты, вазомоторные риниты, а также заболевания с поражением центральной нервной системы, например, рассеянный склероз или синдром Альцгеймера, заявила медик.

Романенко в свою очередь добавила, что данный недуг могут спровоцировать любые заболевания полости носа, верхних дыхательных путей, любая респираторная вирусная инфекция, насморк, заложенность носа, а также аллергические заболевания. Специалист отметила, что для того, чтобы поставить больному верный диагноз, ему необходимо провести обследование у врача.

Ранее главный отоларинголог по Северо-западному федеральному округу Сергей Рязанцев рассказал, как потеря обоняния при коронавируса влияет на организм. Этот симптом отражается на всем здоровье, заявил врач. Он отметил, что искажение или потеря обоняния при COVID-19 вызывают проблемы с аппетитом и перевариванием пищи. Медик также связал этот симптом с утратой либидо.