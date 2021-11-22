Кремль отреагировал на версию адмирала о гибели подлодки «Курск»

В Кремле отказались комментировать гипотезы по поводу гибели атомной подлодки (АПЛ) К-141 «Курск» из-за столкновения с субмариной НАТО. Так на версию экс-командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что следствие по делу пришло к окончательному выводу о причинах случившегося. «Мы ее (новую версию происшествия — прим. "Ленты.ру") оставляем абсолютно без комментариев», — заключил пресс-секретарь.

Ранее экс-начальник Главного штаба Военно-морского флота России адмирал Виктор Кравченко отметил, что косвенные признаки подтверждают версию Попова. Так, правительственная комиссия утверждает, что официальной версией гибели стал взрыв парогазовой торпеды, который привел к детонации. По словам Кравченко, автоматический прибор, в определенных ситуациях подающий сигналы SOS, устанавливается на американские подлодки.

22 ноября Попов сообщил, что АПЛ «Курск» погибла в результате столкновения с субмариной НАТО. Название западной подлодки почти точно известно. По словам адмирала, впоследствии ее нашли у берегов Норвегии.

АПЛ «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. В соответствии с официальной версией, это произошло из-за взрыва торпеды на борту и дальнейшей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.

