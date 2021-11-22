В Кремле оценили законопроект о запрете упоминать национальность преступников

Оценивать законопроект о запрете упоминать национальность преступников в настоящее время преждевременно. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, над документом еще предстоит работа в профильных комитетах. В настоящее время это не тема повестки Кремля, уточнил пресс-секретарь президента. Он также отказался давать оценку законопроекту даже на уровне концепции.

Вместе с тем Песков добавил, что в дайджесте для главы государства указывается то, что фигурирует в СМИ. Главная его задача — показать, что реально является важным для представителей СМИ, а также с какими трактовками и нюансами это все представляется, уточнил представитель Кремля.

Ранее парламент Чеченской Республики внес в Государственную Думу законопроект, запрещающий упоминание национальности преступника в СМИ. По словам автора законопроекта Магомеда Даудова, в СМИ и социальных сетях часто публикуются провокационные материалы, которые могут сформировать негативное отношение к определенной этнической группе.