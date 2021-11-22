Посетители Крыма стали чаще интересоваться сельским туризмом

Посетители полуострова Крым стали чаще интересоваться сельским туризмом. Об этом сообщает «Вести Крым».

Исполнительный директор Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экологического туризма Вадим Калиничев рассказал, что люди приезжают не только на побережье, но и в другие части полуострова. Там у них появляется возможность ознаокмиться с виноделием и сыроварением, а также пообщаться с местными жителями. «Чтобы процент туристов вырос, сельский туризм должен развиваться и про него должны чаще и интереснее рассказывать в СМИ», — отметил Калиничев.

Центр развития сельских инициатив провел исследование, которое показало, что в 2019 году 63 процента туристов приезжали в сельскую местность лишь на один-три дня. В этом году 74 процента респондентов ответили, что выбирают длительный отдых в селах.

Ранее в ноябре российский гид Николай Пономаренко рассказал, какие места лучше всего посетить туристам в Крыму осенью. Эксперт посоветовал прогуляться по Боткинской тропе в Ялте, посетить водопад Учан-Су, Храм Солнца, а также горную вершину Ай-Петри, где находится крымский Большой каньон и «Ванна молодости».