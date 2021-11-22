Политолог назвал последствия размещения ядерного оружия США в Восточной Европе

Размещение ядерного оружия США в Восточной Европе, в частности в Польше, лишь повысит и без того сильную напряженность в регионе. Такие последствия подобного шага в беседе с «Лентой.ру» назвал Артем Соколов, эксперт клуба «Валдай» и научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО.

По его словам, ситуацию и без того усложняет миграционный кризис на польско-белорусской границе. «Безусловно, ядерное оружие в Польше будет отягчающим фактором нежели чем-то, что это будет эту безопасность обеспечивать. Это, конечно, будет шаг в опасном направлении», — отметил политолог.

Ранее Соколов предположил, что новое правительство Германии навряд ли откажется от размещения ядерного оружия США на своей территории. По его словам, ни у одной из сил, которые сформируют новый кабмин, нет желания и возможности поднимать столь сложный вопрос, как перенос американского ядерного оружия.

19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности альянса разместить американские ядерные вооружения в Восточной Европе, если Германия откажется принимать их на своей территории. В ответ заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что подобный шаг является грубым пренебрежением договоренностей между Россией и НАТО, поскольку альянс обязался не развертывать ядерное оружие на территории новых членов.