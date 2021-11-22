Россия приступила к патрулированию границы зоны контроля США в Сирии

Российские военные приступили к патрулированию линии разграничения территорий на востоке Сирии, которые контролируются международной коалицией во главе с США и Вооруженными силами России. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Кудинов, передает РИА Новости.

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По его словам, основная цель патрулирования — продемонстрировать присутствие российских военных и их готовность оказывать помощь местному населению. «Это граница, разделяющая подконтрольную территорию международной антитеррористической коалиции, зона "Восток", и зона "Запад", контролируемая Вооруженными силами Российской Федерации. На этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими», — пояснил Кудинов.

Представитель ЦПВС отметил, что на этих территориях также могут присутствовать спящие ячейки «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Ранее стало известно, что в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта в Сирии страны-гаранты — Россия, Турция и Иран — могут встретиться в Нур-Султане. Глава МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди заявил, что в Нур-Султане уже задумались о формате предстоящих переговоров: вероятно, они пройдут в офлайн режиме. Встреча может пройти в середине декабря.