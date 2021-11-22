Россия отвергла сообщения о напряженности на границе с Украиной

Постпред России при ООН Василий Небензя: никакой напряженности на границе с Украиной нет

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг сообщения о напряженности на границе с Украиной. Его слова передает ТАСС.

«Никакой напряженности на границе нет. Мы двигаемся на своей территории», — заявил Небензя. По словам постпреда, напряженность России приписывают страны, которые считают, что российские войска должны находиться там, «где они считают нужным».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует проводить военное наступление в Донбассе. По словам министра, в последнее время Россия все чаще обвиняет Украину в желании решить конфликт силовым путем. Однако Киев полагается в первую очередь на дипломатические методы.

При этом президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Украина совершает провокации в Донбассе. Он обвинил Киев в упорном отказе от выполнения Минских соглашений и договоренностей «нормандской четверки».