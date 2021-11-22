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Диетолог призвала заменить рекордно подорожавшую икру и «не горевать»

Врач-диетолог Григорьян предложила заменить икру на новогоднем столе рыбой и не горевать
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Фото: Shutterstock

Врач-диетолог Ольга Григорьян призвала россиян не расстраиваться по поводу рекордного подорожания популярной для новогоднего застолья икры и предложила заменить ее более полезными продуктами. Об этом в понедельник, 22 ноября, пишет «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По ее словам, в качестве альтернативы подойдет рыба. «В целом это не очень полезный продукт, чтобы нам горевать по этому поводу. Рыбные жиры есть и в тушке рыбы, и печени трески, тунце», — отметила специалист.

Она напомнила, что икра обладает высокой калорийностью и в ней много соли, а потому в большом количестве она вредна.

«Не так уж фанатично надо биться за икру, это больше традиция. Если говорим об омеге, то ее больше в селедке. Наше традиционное блюдо сельдь под шубой полностью заменит и восполнит все дефициты в питании», — считает Григорьян.

Ранее 22 ноября стало известно, что в октябре 2021 средняя стоимость лососевой икры в стране впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за килограмм и достигла исторического максимума. Цены на этот продукт впервые поднялись до таких показателей за всю историю наблюдений с 2000 года.

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