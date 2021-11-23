Стало известно число пострадавших после взрыва на ракетной фабрике под Белградом

Tanjug: 16 человек ранены из-за взрывов на фабрике ракетного топлива под Белградом

В результате взрыва на фабрике ракетного топлива под Белградом пострадали не менее 16 человек, двое погибли. Об этом сообщает агентство Tanjug со ссылкой на начальника смены скорой помощи доктора Марию Радулович.

Стало известно, что в реанимации с тяжелыми ранениями находится один человек. Другие пострадавшие с травмами и ожогами отправлены в Центр скорой помощи и в Военно-медицинскую академию сербской столицы. Радулович рассказала, что некоторых госпитализировали с ранениями головы, у кого-то наблюдаются проблемы с дыханием.

Медики продолжают работать на месте происшествия. Дорога к фабрике перекрыта полицией из-за угроз новых взрывов. К месту инцидента направлены 11 пожарных машин.

Ранее стало известно, что на фабрике EDePro по производству ракет для борьбы с градовыми облаками под Белградом произошел взрыв. Отмечается, что завод расположен в поселке Бубань Поток недалеко от столицы Сербии. Blic пишет, что взрывная волна нанесла ущерб окружающим зданиям.