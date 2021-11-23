Бандиты превратили жизнь сотрудников выигравшего в лотерею детского сада в ад

В Мексике бандиты превратили в ад жизнь сотрудников детского сада, выигравшего в лотерею 20 миллионов песо (более 70 миллионов рублей). Об этом сообщает «Би-би-си».

Сообщается, что дошкольное учреждение из городка Окосинго в штате Чьяпас на юге страны, стало одним из победителей правительственной лотереи, результаты которой объявили в сентябре 2020 года. Билеты были куплены анонимными благотворителями и переданы самым бедным школам и детским садам по всей стране.

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Сотрудники учреждения и родители 20 подопечных очень обрадовались выигрышу крупной суммы и решили потратить ее на благоустройство заведения. Однако вскоре они подверглись преследованиям и угрозам со стороны местной банды Los Petules. Преступники потребовали, чтобы деньги были потрачены на вооружение банды, так как она находятся в состоянии войны с преступным кланом из соседнего города.

Администрация и родители отказались подчиниться и потратили часть суммы на новую крышу для детского сада. После того как в 2021 году оставшиеся деньги было решено израсходовать на благоустройство территории вокруг учреждения, давление со стороны бандитов усилилось.

В марте одного из родителей учеников застрелили, а в октябре преступники напали на женщин и детей, после чего 28 семьям пришлось бежать из города. Представитель родительского комитета заявил, что местные власти поставлены в известность о бедственном положении семей, и пока банда не будет разоружена и распущена, они не смогут вернуться в свои дома.

Ранее сообщалось, что в США мужчина украл лотерейные билеты на десятки тысяч долларов. Преступник нашел уязвимость в автоматах, торгующих билетами.