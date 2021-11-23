Улицы Анапы украсили тюльпанами и виолами

Компания «Зеленстрой» высадила в Анапе 50 тысяч виол и 47 тысяч тюльпанов

Компания «Зеленстрой» высадила в Анапе около 100 тысяч цветов. Об этом сообщается на официальном сайте администрации муниципального образования города-курорта.

Так, специалисты украсили тюльпанами и виолами городскую набережную, улицу Горького, Сквер боевой славы, сквер Аванесова и автомобильную развязку Ленина–Омелькова. Кроме того, растения появятся на одном из символов курорта — цветочных часах.

Процесс высадки занял около трех недель. Соблюдая агротехнические сроки, удалось высадить в открытый грунт 50 тысяч виол и 47 тысяч тюльпанов.

Ранее в ноябре в Усть-Илимском районе Иркутской области высадили 250 тысяч новых сосен. Новые деревья расположились на общей площади в 109 гектаров. До непосредственной посадки растений их два года выращивали в питомнике для формирования корневой системы.