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Премьер Грузии оценил прогресс в политических отношениях с Россией

Премьер Грузии Гарибашвили заявил об отсутствии прогресса в отношениях с Россией
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Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об отсутствии прогресса в политических отношениях между Тбилиси и Москвой. Такое мнение он выразил в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

Гарибашвили обвинил Россию в неуважении к территориальному суверенитету и единству Грузии, а также в оккупации 20 процентов территории страны. По его словам, именно это является главным барьером в налаживании отношений.

При этом, глава грузинского правительства отметил, что в 2021 году, когда его партия «Грузинская мечта» пришла к власти, между Россией и Грузией не было никаких контактов, в том числе экономических и культурных. По мнению Гарибашвили, его партии удалось достичь деэскалации с Россией. Он указал на действующий формат неформального диалога двух стран «Абашидзе-Карасин», который касается торгово-экономических и культурных отношений.

При этом, подчеркнул Гарибашвили, в политическом направлении никакого прогресса нет. Кроме того, он заявил, что для прямых контактов с руководством России пока нет условий.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы восстановить отношения с Тбилиси. Он отметил, что на данный момент у России и Грузии практически отсутствуют официальные дипломатические отношения.

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