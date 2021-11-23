Премьер Грузии оценил прогресс в политических отношениях с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об отсутствии прогресса в политических отношениях между Тбилиси и Москвой. Такое мнение он выразил в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

Гарибашвили обвинил Россию в неуважении к территориальному суверенитету и единству Грузии, а также в оккупации 20 процентов территории страны. По его словам, именно это является главным барьером в налаживании отношений.

При этом, глава грузинского правительства отметил, что в 2021 году, когда его партия «Грузинская мечта» пришла к власти, между Россией и Грузией не было никаких контактов, в том числе экономических и культурных. По мнению Гарибашвили, его партии удалось достичь деэскалации с Россией. Он указал на действующий формат неформального диалога двух стран «Абашидзе-Карасин», который касается торгово-экономических и культурных отношений.

При этом, подчеркнул Гарибашвили, в политическом направлении никакого прогресса нет. Кроме того, он заявил, что для прямых контактов с руководством России пока нет условий.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы восстановить отношения с Тбилиси. Он отметил, что на данный момент у России и Грузии практически отсутствуют официальные дипломатические отношения.

