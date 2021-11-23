Вора в законе Камо Горьковского заподозрили в высоком статусе в преступном мире

На вора в законе Камо Горьковского завели уголовное дело за криминальный статус

Вор в законе Камо Сафарян, известный в криминальном мире как Камо Горьковский, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

60-летнего законника подозревают в преступлении, предусмотренном статьей 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Горьковский был судим восемь раз за кражу, незаконный оборот оружия и наркотиков. Его короновали в Тбилиси в 1982 году.

Ранее сообщалось, что смотрящего за Москвой вора в законе Рашада Гянджинского отдадут под суд за убийства, оружие и занятие высшего положения в преступной иерархии. Его дело направлено для утверждения обвинительного заключения.