В «калужский Байкал» выпустили тысячи мальков

В озеро Ломпадь в Калужской области выпустили более 30 тысяч мальков

В озеро Ломпадь в Калужской области, которое раньше сравнивали с Байкалом из-за чистейшей воды, выпустили тысячи мальков щуки, белого амура, а также белого и пестрого толстолобика. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, к зарыблению водоема приступили в рамках нацпроекта «Экология». Всего в озеро выпустили 31,5 тысячи мальков — все они перед этим прошли экспертизу на санитарные заболевания.

В свою очередь глава администрации района Дмитрий Удалов заверил, что в следующем году зарыбление озера продолжится.

Озеро Ломпадь известно также как Людиновское водохранилище и является крупнейшим искусственным водоемом Калужской области — его площадь составляет 8,7 квадратных километра. По мнению экологов, оно представляет исключительную ценность для сохранения уникальных природных комплексов и биологического разнообразия региона, однако с конца ХХ века водоем начал заболачиваться и оказался на грани экологической катастрофы.