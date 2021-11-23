Заслуженный летчик России назвал причины ошибок пилотов

Чаще всего причинами ошибок пилотов самолетов является их недостаточное обучение и отсутствие отдыха. Такое мнение высказал заслуженный летчик России Юрий Сытник, передает News.ru.

Сытник рассказал, что у пилотов, отучившихся в летных училищах, нет опыта управления большим воздушным судном, при этом новичкам сразу доверяют такие самолеты. По словам эксперта, у пилотов мало времени на отдых, так как в основном они находятся на работе или на обучении.

По причине накопленной усталости через 1,5-3 года пилоты могут совершать ошибочные действия при управлении самолетом. Также заслуженный летчик России заметил, что необходимо не только правильно готовить командира воздушного судна, но и больше времени уделять обучению второго пилота.

При отказах систем самолета членам экипажа самолета необходимо поддерживать хороший уровень взаимодействия, подчеркнул Сытник. Главам авиакомпаний нужно «посадить конкретным приказом летчиков на переучивание, хотя бы на месяц в учебно-тренировочных отрядах».

Ранее в ноябре стало известно об инциденте, произошедшем с самолетом Sukhoi Superjet (SSJ) авиакомпании «Азимут». По предварительным данным, командир экипажа по ошибке нажал кнопку аварийного выпуска шасси, когда самолет находился на высоте десяти километров, что спровоцировало опасное сближение SSJ с другим самолетом.