Росавиация назвала причины ошибок пилотов самолетов

Росавиация обратила внимание на недостатки оборудования кабин экипажа самолетов, из-за которых пилоты могут совершать ошибочные действия. Об этом пишут «Известия».

По утверждению ведомства, близкое расположение и одинаковая форма органов управления различных систем может привести к выключению двигателей, уборке шасси при посадке и механизации крыла. Среди других недостатков регулятор назвал неудобное расположение тумблеров, а также отсутствие защиты от случайного нажатия кнопок.

Впрочем, Росавиация указала и на ошибки, которые происходят вследствие человеческого фактора. Так, существует риск ЧП из-за недостатка взаимодействия между пилотами, либо же летчик может отклониться от стандартных эксплуатационных процедур. Кроме того, ошибка может появиться из-за отсутствия взаимного контроля и подтверждения операций, перегрузки операциями одного из членов экипажа при отсутствии помощи со стороны другого, неаккуратность, невнимательность, отвлечение внимания, а также поспешность решений и действий.

20 ноября стало известно об инциденте, произошедшем с самолетом Sukhoi Superjet (SSJ) авиакомпании «Азимут». По предварительным данным, командир экипажа по ошибке нажал кнопку аварийного выпуска шасси, когда самолет находился на высоте 10 километров, что спровоцировало опасное сближение SSJ с другим самолетом. Когда воздушное судно пролетало в районе Краснодара, в кабине пилотов неоднократно срабатывали данные о пропаже сигнала спутниковой навигационной системы. Чтобы отключить эти оповещения, пилот хотел нажать на кнопку Alert cancel, однако случайно нажал на аварийный выпуск шасси. Эти кнопки находятся на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга. Это привело к тому, что шасси было выпущено на скорости 500 километров в час при предельной допустимой в 472 километра в час.

Ранее в России неоднократно происходили аварийные ситуации из-за ошибок при управлении воздушным судном. Так, в 2014 году курсант Ульяновского института гражданской авиации перепутал тумблеры на учебном самолете DA-40NG и случайно выключил двигатели во время взлета. В результате аварии погибли курсант и инструктор.