Американский аналитик оценил идею Байдена о выпуске нефти из стратрезерва США

Основатель нью-йоркского энергетического хедж-фонда Again Capital Джон Килдафф оценил решение президента США Джо Байдена о выпуске 50 миллиардов баррелей нефти из стратегического резерва США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, в период пикового спроса на отопление данная мера сможет понизить цены на топливо в стране, дальнейшее будет зависеть от поведения других производителей.

«Нам нужно около миллиона баррелей в день дополнительно, чтобы восполнить недостаток. На первый взгляд, это должно помочь нам пережить начало января, а затем, в зависимости от того, что сделают в Азии, ситуация может перемениться», — сказал он.

Килдафф также упомянул другие факторы, которые могут повлиять на динамику цен. «Другой стороной головоломки, конечно же, являются новые вспышки ковида в Европе, которых не многие на энергетических рынках, возможно, ожидали. Эти ограничения являются реальной проблемой для спроса на энергию», — подчеркнул аналитик.

Ранее депутат Госдумы Делягин назвал выпуск резервов нефти в США признаком чрезвычайности ситуации. «Это мера по сдерживанию роста цен на нефть связана с тем, что увлечение климатическим мошенничеством и сильное забегание вперед в сфере зеленых технологий ввергло Запад в энергетический кризис. И сдержать рост цен, удержать их на приемлемом уровне с учетом обеднения среднего класса невозможно», — уверен депутат.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва страны. Решение об использовании стратегических резервов также приняли Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.