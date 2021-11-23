75-килограммовая женщина рассказала о похудении на 18 килограммов за полгода

Жительница индийского города Тхана, штат Махараштра, сбросила 18 килограммов за полгода и раскрыла главные секреты похудения. Ее историю публикует Times of India.

29-летняя Мегхна Бидичандани рассказала, что набрала вес после родов — при росте в 155 сантиметров она весила 75 килограммов. Индианка добавила, что из-за лишних килограммов она начала чувствовать боль в коленях и спине и стала меньше двигаться. Дискомфорт и проблемы со здоровьем подвигли женщину на перемены: она изменила пищевые привычки и начала заниматься спортом.

Бидичандани отказалась от сладостей, жирной пищи и газированных напитков. На завтрак она съедала тушеные овощи с манной крупой, овсяные лепешки или рис с травами, или цельнозерновую лепешку с овощами и фруктовые салаты. В обеденном меню была лепешка, овощное рагу, творог и салат. На ужин, который был не позднее восьми часов вечера, она ела пряный суп из овощей, рис и творог.

К правильному питанию женщина добавила регулярные домашние занятия силовой йогой. Перед каждой тренировкой она выпивала стакан воды и съедала пять миндальных орехов.

Тем, кто хочет похудеть, Бидичандани советует не ориентироваться на цифру на весах, а больше внимания уделять отражению в зеркале и тому, как на человеке сидит одежда. Она также рекомендовала не игнорировать физические нагрузки, потому что именно они помогают создавать не только красивое, но и здоровое тело.

Ранее сообщалось, что весившая 75 килограммов жительница индийского города Мумбаи села на жесткую диету и сбросила 25 килограммов за семь месяцев. Индианку унижали друзья, она постоянно выслушивала шутки о своем внешнем виде и начала испытывать трудности с выбором одежды.