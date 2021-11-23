Телеведущий Попов ответил Кадырову словами «не нужно ставить условия»

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов оценил законопроект, предлагающий запретить СМИ указывать в материалах национальность преступников, который внес в Госдуму парламент Чечни. Об этом Попов высказался в своем Telegram-канале.

В частности Попов ответил главе республики Рамзану Кадырову с призывом не ставить условия журналистам. Депутат напомнил ему, что многие из тех, кто выступает против предложения чеченского парламента, «были избраны народом России».

Не нужно ставить условия журналистам. Правила — между прочим, жесткие — и так четко прописаны в Законе о СМИ. Журналисты сами разберутся, что, где и когда упоминать. Поправка чеченского парламента не будет работать, даже если большинство проголосует за нее, в чем я глубоко сомневаюсь. Евгений Попов депутат Госдумы

Также Попов спросил у Кадырова, нужно ли в таком случае запрещать упоминать имена и фамилии преступников, так как они раскрывают национальность и религиозную принадлежность человека. «А как быть с тем, что украинцы убивают русских на Донбассе? Убивают же!» — спросил журналист.

Ранее Кадыров обвинил нескольких журналистов и политиков, в том числе и Попова, в ангажированной и согласованной позиции по вопросу запрета на упоминание в СМИ национальности преступников. «Но каждый из вас решил угодить общему куратору и высказаться как можно быстрее», — заключил глава Чечни.

После нападения уроженцев Азербайджана на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ прекратить пиариться на негативе о кавказцах. По его словам, это может привести к тому, что подрастающее поколение будет считать, что Кавказ — это отдельное государство.

22 ноября парламентом Чечни был внесен на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий запретить СМИ указывать в материалах национальность преступников. В Союзе журналистов России, в частности, заявили, что идея чеченских парламентариев ограничивает свободу печати.