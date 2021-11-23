У мужчин в России оказалось больше шансов получить годовую премию

Каждый пятый житель России (22 процента населения) рассчитывает на премию по итогам года, выяснил в ходе опроса исследовательский центр сервиса по поиску работы «Зарплата.ру». Копия документа есть в распоряжении «Ленты.ру». При этом у мужчин оказалось больше шансов получить стимулирующую выплату, чем у женщин.



Помимо этого, две трети опрошенных мужчин считают, что заслуживают годовой премии вне зависимости от качества и объема выполненной ими работы. Всего в исследовании поучаствовали 1700 респондентов со всей страны. Что касается размера премии, более 45 процентов россиян, уверенных в ее получении, ожидают сумму в размере одного оклада, 27 процентов рассчитывают на двойной оклад, а 13 процентов — на тройной.

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«Зарплата.ру» также узнала у россиян, от чего зависит выдача годовой премии в их компании. Наиболее распространенными факторами оказались выполнение индивидуальных планов или KPI (27 процентов) и объем осуществленных задач (18 процентов). Иногда вознаграждение полагается тем, кто работал сверхурочно (9 процентов). Более 40 процентов россиян заявили, что получают стимулирующую выплату ежегодно независимо от перечисленных причин.

Кроме того, жители России поделились своими планами насчет того, как потратят годовую премию. 31 процент опрошенных намерены вложить эти деньги в свои накопления на отпуск. 18 процентам придется потратить вознаграждение на оплату кредитов и ипотеки. 13 процентов посчитали нужным направить сумму на автомобильные расходы, 9 процентов — на выплату долгов, 4 процента — на инвестиции.

Ранее в ноябре сервис SuperJob зафиксировал, что разница в зарплатных ожиданиях женщин и мужчин в России сократилась с 15 до 6 процентов за десять лет. В Москве разрыв составляет 6 процентов, в Санкт-Петербурге — 8 процентов. Однако россиянки все еще редко решаются просить зарплату, превышающую заработок мужчин.