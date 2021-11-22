Назван процент оштрафованных на работе россиян

Исследование сервиса «Работа.ру» назвало процент россиян, которые были оштрафованы на работе. Так, треть опрошенных (38 процентов) сталкивались с денежными взысканиями на сумму до тысячи рублей, передает РИА Новости.

Большая часть респондентов (62 процента) не встречали такую практику в компаниях, где они работали. Из тех, кто оказался с ней знаком, 33 процента получали штрафы сами, остальные ответили, что это не коснулось их лично.

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63 процента опрошенных назвали сумму взыскания до одной тысячи рублей, пятая часть (19 процентов) — от одной до трех тысяч, каждый десятый — от трех до пяти тысяч, только восемь процентов были оштрафованы на сумму более пяти тысяч рублей.

Среди причин, по которым работодатель мог назначить штраф, россияне назвали ненадлежащее выполнение должностных обязанностей (42 процента), опоздания (38 процентов), нарушения техники безопасности (26 процентов), недостачу (20 процентов), ненадлежащее общение с клиентами (14 процентов) и несоответствие дресс-коду (девять процентов).

При этом 57 процентов опрошенных не знали о запрете денежных штрафов для сотрудников согласно трудовому законодательству. Менее половины (43 процента) отметили, что владеют этой информацией.

Ранее 37 процентов участников исследования сервиса Superjob рассказали о высоком уровне ежедневного стресса на работе. Лишь 6 процентов россиян вообще не испытывают стресса на работе, 8 процентов заявили об очень низком уровне стресса, 12 процентов отметили низкий стресс, 35 процентов — стресс среднего уровня, 20 процентов — высокий уровень стресса. При этом почти каждый пятый (17 процентов) заявил об очень высоком уровне стресса, а 2 процента опрошенных затруднились ответить.

