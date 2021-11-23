Задержан напавший с ножом на прихожанина церкви россиянин

В Москве задержан напавший на прихожанина церкви. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, нападение произошло 7 ноября, когда двое мужчин выходили из церкви в Успенском переулке столицы. Злоумышленник набросился на одного из них с ножом, но его товарищ решил защитить друга и вступил в драку с нападавшим. В результате он получил ножевое ранение правой руки — врачи диагностировали повреждение сухожилий и порезы пальцев.

После задержания полицейские провели необходимые следственные действия и отпустили подозреваемого под подписку о невыезде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

16 ноября сообщалось, что в Краснодарском крае задержана 44-летняя россиянка, зарезавшая решившего расстаться с ней мужа.