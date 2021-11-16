Россиянка зарезала решившего расстаться с ней мужа

В Краснодарском крае задержана зарезавшая мужа 44-летняя россиянка. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, трагедия разыгралась 15 ноября в городе Сочи, где пара снимала жилье. В ходе совместного распития алкоголя 36-летний россиянин сообщил супруге, что хочет с ней расстаться. Вспыхнувшая ссора переросла в драку, закончившуюся поножовщиной — отвергнутая женщина ударила мужа ножом в грудь, а после, осознав содеянное, вызвала скорую помощь.

Однако прибывшие медики спасти мужчину не смогли. Россиянку задержали, СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Решается вопрос об аресте подозреваемой на время следствия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

26 июля сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержана отсидевшая за убийство двух сожителей россиянка, которая зарезала нового возлюбленного.