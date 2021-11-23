Россиянка рассказала об отдыхе на «пять с плюсом» в «проверенном» отеле в Египте

Российская туристка рассказала о «проверенном» отеле в Шарм-эш-Шейхе за 98 тысяч рублей

Россиянка отдохнула в Шарм-эш-Шейхе, заплатив за пятизвездочный отель 98 тысяч рублей, и осталась в восторге. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка рассказала, что из-за многочисленных негативных отзывов о Египте она готовились к отпуску «как к военным действиям». Она выбрала «проверенную» гостиницу, популярную среди соотечественников.

В итоге путешественница отметила, что все прошло «на пять с плюсом». По ее словам, на пляже и у бассейнов всегда было много лежаков, при этом никто из гостей не стремился занимать шезлонги полотенцами с раннего утра.

«К еде никаких претензий — ни к вкусу, ни к качеству. Очень много десертов и фруктов, всегда на ужин несколько видов мяса или морепродукты», — добавила автор.

Кроме того, она отметила интересные и дешевые экскурсии, многообразие локаций для дайвинга, отзывчивость персонала и старательность аниматоров, которые «стараются на 200 процентов».

«Я думаю, все наладится в Египте к следующему году. И с безопасностью в аэропорту все устаканится, и с сервисом тоже, сейчас тут пик зимнего сезона, поэтому многолюдно. Но Египет справляется на твердое "хорошо"», — резюмировала туристка.

Ранее в ноябре россияне массово пожаловались на шестичасовые очереди в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за проверок в зоне вылета. По словам туристов, они находились в душном зале без воды и еды, в то время как работники аэровокзала не реагировали на жалобы и крики туристов, а также на детский плач.