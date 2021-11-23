В Нижекаменском районе отремонтируют несколько учреждений культуры

В Нижекаменском районе в 2022 году отремонтируют ТЮЗ и детскую музыкальную школу номер 1

В Нижекаменском районе Республики Татарстан в 2022 году отремонтируют несколько учреждения культуры. Об этом на публичных слушаниях по бюджетам города и района сообщила руководитель муниципального Департамента по бюджету и финансам Светлана Логинова, передает ИА «Татар-информ».

«В следующем году собираемся отремонтировать ТЮЗ, который переехал в здание бывшего кинотеатра "Джалиль", Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева, детскую музыкальную школу номер 1 и сельский дом культуры в селе Сухарево», — заявила Логинова.

Известно, что суммарно на ремонт четырех учреждений будет выделено 485 миллионов рублей.

В материале также отмечается, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году будут проведены работы по следующим объектам: Нижнекамский экстрим-парк, парк «Святой Ключ» и экопарк в поселке Красный Ключ, Школьный бульвар в поселке Камские Поляны.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана в Казани открылась выставка художника из Турции Ахмета Йешиля. Всего на экспозиции «Звуки и следы», которая проводится в России впервые, представлено 34 произведения искусства современного живописца. Посетить выставку можно до 16 января.

