Информация о письме Розенбаума Путину оказалась фейком

В сети распространилось письмо, написанное якобы от лица барда Александра Розенбаума, который раскритиковал действия властей о нагнетании паники вокруг коронавируса и обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием рассказать правду о заболевании. Однако сообщение оказалось фейком.

Изначально письмо появилось на сайте Proza.ru, однако в данный момент сообщение с сайта удалено. Тем не менее текст письма получил широкое распространение в соцсетях, причем не только от лица Розенбаума, но и академика Рината Акчурина, актера Юрия Соломина, хирурга Леонида Рошаля. СМИ не публиковали данную информацию, а лишь распространили ее опровержение.

Опроверг свое авторство письма и сам Розенбаум. «По инету гуляет открытое письмо Розенбаума Путину В.В. Коротко сообщаю. Не мое. Мне есть чем заняться», — написал бард на своей странице в Instagram.

В письме приводятся ничем не подтвержденные утверждения о том, что COVID-19 — это якобы не особоопасная инфекция, а лишь «классическое ОРВИ тяжелого течения», и потому «в мире нет никакой эпидемии и тем более пандемии». Автор апеллирует к неким «статистическим данным», «классическим определениям науки», неназванным «специалистам-медикам», не приводя источники своей информации.

Автор письма также утверждает, что ни Министерство здравоохранения, ни правительство, ни СМИ «до сих пор не дали истинного разъяснения сути заболевания». Хотя на самом деле власти давно озвучили свою позицию и регулярно обновляют информацию о коронавирусе и вакцинации.

Целью нагнетания паники вокруг коронавируса автор письма называет подчинение мировой элите всего населения планеты за счет внедрения технологии 5G и «чипирования». Эти и другие мифы о вакцинации неоднократно опровергались.

О недостоверности сообщения также может говорить то, что автор в течение всего письма обращается к адресату то от своего имени, то от лица неких лиц.