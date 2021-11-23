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Бывшего президента Армении обвинили в получении взятки

Бывшего президента Армении Сержа Саргсяна обвинили в получении особо крупной взятки
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Серж Саргсян
Серж Саргсян
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Бывшего президента Армении Сержа Саргсяна обвинили в получении взятки в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-секретарь антикоррупционного комитета Марина Оганджанян, передает РИА Новости.

Как рассказала Оганджанян, в качестве меры пресечения для политика избрана подписка о невыезде. «Другие подробности сообщить пока не могу», — добавила она.

Ранее адвокат экс-президента Амрам Макинян сообщил, что Саргсяна вызвали на допрос в антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого. Макинян напомнил, что бывшего главу государства допрашивали по делу о взяточничестве еще два года назад. Тогда он проходил по делу в качестве свидетеля.

Уголовное дело против Саргсяна было возбуждено в конце 2019 года. По версии следствия, в 2013 году тогдашний президент оказал протекцию компании «Флеш». Она выиграла тендер на поставку дизельного топлива, хотя предложила более высокую цену, чем ее конкурент. Государству был причинен ущерб на миллион долларов.

В середине июня племянник бывшего президента Нарек Саргсян получил 5,5 года тюрьмы за незаконный оборот оружия, боеприпасов, наркотиков и похищение человека. Поскольку с 2018 года он находился под стражей, то теперь должен отсидеть 3,5 года.

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