Бывшего президента Армении допросят по делу о коррупции

Бывшего президента Армении Сержа Саргсяна вызвали на допрос в антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого. Об этом сообщает адвокат политика Амрам Макинян на своей странице в Facebook.

Адвокат рассказал, что правоохранители три с половиной года изучали показания Сильвы Амбарцумян, которая заявила, что давала Саргсяну взятку.

Макинян напомнил, что бывшего главу государства допрашивали по делу о взяточничестве еще два года назад. Тогда он проходил по делу в качестве свидетеля.

Уголовное дело против Саргсяна было возбуждено в конце 2019 года. По версии следствия, в 2013 году тогдашний президент оказал протекцию компании «Флеш». Она выиграла тендер на поставку дизельного топлива, хотя предложила более высокую цену, чем ее конкурент. Государству был причинен ущерб на миллион долларов.

В середине июня племянник бывшего президента Нарек Саргсян получил 5,5 года тюрьмы за незаконный оборот оружия, боеприпасов, наркотиков и похищение человека. Поскольку с 2018 года он находился под стражей, то теперь должен отсидеть 3,5 года.