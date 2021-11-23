Тодоренко пожаловалась на травлю из-за шоу «Орел и решка»

Тодоренко рассказала, как ее обвиняли в том, что она попала в «Орла и решку» через постель

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на то, что столкнулась с критикой в сети после дебюта в шоу о путешествиях «Орел и решка». О том, как комментаторы в соцсетях обвиняли ее в том, что она якобы получила работу в проекте благодаря влиятельному партнеру, Тодоренко рассказала в сторис Instagram.

Ведущая отметила, что травля началась в 2013 году после того, как стала ведущей программы «Орел и решка». «Понятно, кто спал с продюсером», «Как эта тупая курица попала на ТВ, через постель?», «Легко быть на телеке, когда хорошо раздвигаешь ноги перед продюсером», — писали о ней комментаторы. По словам Тодоренко, подобные высказывания появлялись под выпусками программы в сети в течение полутора лет.

Телеведущая уточнила, что поначалу не переживала из-за критики зрителей. Но спустя год звезда, по ее словам, ощутила сильную обиду. Такую резкую реакцию поклонников программы она объяснила человеческой злостью и несправедливостью.

Тодоренко с иронией отметила, что зрители не обвиняли ее соведущего по программе «Орел и решка» в том, что он получил работу благодаря связям с продюсером или другим влиятельным человеком. «Интересно, чем обусловлена такая позиция: рисовать образ женщины настолько немощным в глазах общественности, что за ней обязательно должен стоять меценат-толстосум, чтобы она могла чего-то достичь?» — задалась вопросом телеведущая.

Ранее Тодоренко рассказала о том, как боролась с комплексами. Знаменитость отметила, что избавляться от негативных мыслей ей помогали близкие.