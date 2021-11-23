На Украине призвали перестать «заглядывать в рот дяде Сэму»

Экс-глава управления СБУ: американцы и поляки не защитят Украину

Экс-глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Василий Вовк в эфире «Украина 24» призвал сограждан перестать «заглядывать в рот дяде Сэму». Видео его выступления доступно на YouTube.

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Вовк призвал не надеяться на помощь Запада в случае войны с Россией.

«Мы надеемся на то, что поляки и американцы нам помогут. Нет. Они не вступят сюда ни одним сапогом солдатским, чтобы защитить нас», — сказал Вовк.

Он добавил, что в ближайшие 10-20 лет Украина не станет членом НАТО.

«А мы, как детский сад, заглядываем в рот дяде Сэму, лордам английским и польским стратегическим партнерам! Давайте ориентироваться на многовекторную дипломатию», — добавил Вовк.

Ранее главное управление разведки министерства обороны Украины заявило о наращивании боеспособности самопровозглашенных республик Донбасса.