Бывший следователь МВД получила условный срок за взятку в 4,5 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге суд приговорил к четырем годам условного срока бывшего следователя МВД за взятку в 4,5 миллиона рублей. Об этом во вторник, 23 ноября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, в период работы старшим следователем отдела по расследованию неочевидных преступлений осужденная узнала о возможности привлечь к уголовной ответственности двух российских бизнесменов, которые нарушили требования валютного законодательства. Она рассказала об этом должностным лицам управления полиции по Фрунзенскому району города, которые до сих пор не установлены. В их компетенцию входило принятие решения о привлечении мужчин к уголовной ответственности.

Мужчины предложили следователю выступить в роли посредника в переговорах с бизнесменами. Женщина согласилась и при встрече предложила решить проблему за шесть миллионов рублей. Предприниматели согласились, но попросили рассрочку. Сразу после получения первой части взятки в размере 4,5 миллиона рублей следователь была задержана сотрудниками ФСБ.