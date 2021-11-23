Россиянка рассказала о преимуществах отдыха в Анталье в зимний сезон

Российская туристка рассказала об отдыхе в отелях с «зимней концепцией» в Анталье

Россиянка побывала в Анталье в ноябре и рассказала о преимуществах отдыха на курорте в зимний сезон. Мнение девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница забронировала пятизвездочный отель на 13 дней за 68 тысяч рублей на двоих. По ее словам, в Турции можно отлично провести целых две недели, если для проживания выбирать гостиницы с «зимней концепций», в которых есть бассейны с подогревом, спа-центры и хамам.

Как призналась автор, ей повезло с погодой в Турции — в начале ноября температура воздуха колебалась в пределах 25–27 градусов тепла, температура воды не опускалась ниже плюс 20 градусов.

Территория гостиницы приятно впечатлила россиянку — она назвала ее красивой и ухоженной, отдельно упомянув разнообразие бассейнов, водных горок, баров и открытых кафе с верандами.

Туристка также отметила, что несмотря на небольшое число постояльцев вся инфраструктура отеля по-прежнему работает. «Единственное, грандиозные вечерние шоу в отеле уже не устраивают, но на Хеллоуин устроили вечеринку в стиле "Игры в Кальмара"», — уточнила она.

Ранее в ноябре туроператоры назвали россиянам стоимость недельного размещения в лучших бюджетных отелях Турции в конце ноября. В список вошли гостиницы с подогреваемыми бассейнами, которые пользуются большой популярностью после завершения купального сезона. Стоимость размещения в них не превышает 50 тысяч рублей на одного.

