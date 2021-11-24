Глобальное потепление назвали причиной гомосексуальности у альбатросов

Глобальная катастрофа заставила альбатросов, считающихся одними из самых моногамных существ в мире, чаще бросать своих партнеров и заводить гомосексуальные связи. Эксперты из организации Royal Society назвали причиной нетипичного поведения птиц-однолюбов потепление воды в зоне обитания. Об этом пишет The Guardian.

Исследователи 15 лет наблюдали за 15 тысячами особей, которые гнездятся на Фолклендских островах. Ученые заметили, что в нормальных условиях расстаются лишь от одного до трех процентов пар альбатросов, а в годы с необыкновенно теплой водой этот показатель вырастал до восьми процентов.

С повышением температуры океана птицы страдают от нехватки пищи — у побережья водится меньше рыбы, охота длится дольше, и прокормить потомство становится сложнее. На фоне проблем с поиском еды у альбатросов повышается гормон стресса и снижается репродуктивная функция — некоторые расходятся после неудачных попыток зачатия.

Климатические изменения отразились и на численности популяции — ежегодно с 2005-го она сокращается на 5-10 процентов. Помимо голода на это повлияли и участившиеся гомосексуальные связи, отмечают эксперты. «На Островах Антиподов стали формироваться пары самцов — ранее подобного не наблюдалось. Выбирать свой пол птицам приходится из-за невозможности найти самок», — пояснил главный научный советник департамента охраны природы Новой Зеландии доктор Грэм Эллиот (Dr Graeme Elliot).

Кроме того, из-за затянувшейся охоты не все птицы успевают вернуться обратно к периоду спаривания, а их партнеру приходится искать другую особь. Исследователи отметили, что встречаются случаи, когда испытывающие стресс самки перекладывают вину за свое состояние на плохую работу самца.

В сентябре стало известно, что изменение климата отразилось и на поведении белых медведей. Чтобы выжить в условиях быстрого таяния ледников, животные стали чаще спариваться с кровными родственниками. По наблюдениям экспертов, к инцесту хищников подтолкнуло рассредоточение популяции.