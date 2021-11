В Европе заметили загадочное исчезновение воробьев

Популяция воробьев резко сократилась на всей территории Европы. Об этом говорят данные совместного исследования ученых из благотворительной британской организации Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), международной организации по защите птиц BirdLife International и Чешского общества орнитологии.

Авторы исследования проанализировали данные о 378 видах птиц, которые обитают в странах Европейского союза и Великобритании. Они заметили, что с 1980 по 2017 год общая численность гнездящихся птиц сократилась на 17-19 процентов, исчезло около 600 миллионов особей. Больше других пострадал домовой воробей. По данным исследования, он потерял половину от своей популяции — 247 миллионов особей. Численность популяции его близкого родственника, евразийского древесного воробья, уменьшилась на 30 миллионов особей. Также в Европе сократилась численность и других видов: желтых трясогузок стало меньше на 97 миллионов, скворцов — на 75 миллионов, жаворонков — на 68 миллионов.

Исследователи отмечают, что на исчезновение воробьев обоих видов могло повлиять изменение методов ведения сельского хозяйства, в том числе использование в земледелии химикатов, которые убивают насекомых, служащих для птиц одним из основных видов пищи. При этом домовые воробьи исчезли из многих европейских городов по причинам, которые остаются для ученых загадкой. Исследователи предполагают, что к таким последствиям могли привести нехватка продуктов питания, болезни (например, птичья малярия) и загрязнение воздуха.

«Этот отчет показывает, что природа бьет тревогу. Хотя защита птиц, которые уже являются редкими или находящимися под угрозой исчезновения, привела к некоторым успешным результатам, этого, похоже, недостаточно для поддержания популяций других многочисленных видов», — заявила исполняющая обязанности руководителя службы охраны природы BirdLife Europe Анна Станева в беседе с The Guardian. По ее словам, распространенных видов птиц становится все меньше, потому что их среда обитания уничтожается людьми. «Правительства по всей Европе должны юридически закрепить обязательные цели по восстановлению природы. В противном случае последствия будут серьезными, в том числе и для нашего собственного вида», — отметила она.

Изменение климата, вызванное с деятельностью человека, ранее привело к тому, что в США осенью деревья начали желтеть позже или вовсе оставались зелеными. Из-за засушливого лета деревья не успевали сменить цвет и сбросить зеленую листву, нарушая тем самым свой жизненный цикл. Изменение климата также привело к увеличению заболеваемости деревьев из-за вредителей, которые чаще стали проникать внутрь растения. В сентябре 2021 года эксперты предупреждали, что такие проблемы будут усугубляться с каждым годом во всем мире.